Мосгорсуд оставил под стражей еще восьмерых украинских моряков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил под стражей ещё восьмерых украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за нарушение госграницы РФ в Черном море, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов обвиняемых Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко, Михаила Власюка и Андрея Драча и оставил постановления Лефортовского суда Москвы без изменений", - рассказал собеседник агентства.

Двадцатого мая суд отклонил жалобы защиты восьмерых моряков, аналогичные ходатайства ещё одной, последней восьмерки будут рассмотрены 27 мая. Заседания проходят в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора, заинтересованного в сохранении тайны следствия и обеспечении безопасности участников процесса.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.