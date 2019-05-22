Мосгорсуд оставил под стражей еще восьмерых украинских моряков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил под стражей ещё восьмерых украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за нарушение госграницы РФ в Черном море, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов обвиняемых Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко, Михаила Власюка и Андрея Драча и оставил постановления Лефортовского суда Москвы без изменений", - рассказал собеседник агентства.
Двадцатого мая суд отклонил жалобы защиты восьмерых моряков, аналогичные ходатайства ещё одной, последней восьмерки будут рассмотрены 27 мая. Заседания проходят в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора, заинтересованного в сохранении тайны следствия и обеспечении безопасности участников процесса.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.