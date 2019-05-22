Сообщения о минировании около 20 объектов в Пензе оказались ложными

ПЕНЗА, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оперативные службы проверили в Пензе около 20 объектов массового пребывания людей после сообщений о "минировании", информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УФСБ.

"Все объекты проверены, ничего найдено не было. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожало. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что всего оперативники проверили около 20 мест массового пребывания людей, среди которых были торговые центры и аэропорт.

Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что посетителей и работников ряда торговых центров и железнодорожный вокзал Пензы эвакуировали в среду после сообщений о "минировании". Пресс-секретарь Пензенского территориального управления Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД) Валерия Митякина уточнила агентству, что работа железнодорожного вокзала прерывалась немногим более часа после сообщения о подозрительном предмете, но после проверки вокзал вернулся в работе в штатном режиме.