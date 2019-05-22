Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T16:53Z
https://ria.ru/20190522/1554810008.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Сообщения о минировании около 20 объектов в Пензе оказались ложными

Вчера, 16:53
237
ПЕНЗА, 22 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оперативные службы проверили в Пензе около 20 объектов массового пребывания людей после сообщений о "минировании", информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УФСБ.
"Все объекты проверены, ничего найдено не было. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожало. Заведомо ложные сообщения об акте терроризма", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что всего оперативники проверили около 20 мест массового пребывания людей, среди которых были торговые центры и аэропорт.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что посетителей и работников ряда торговых центров и железнодорожный вокзал Пензы эвакуировали в среду после сообщений о "минировании". Пресс-секретарь Пензенского территориального управления Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД) Валерия Митякина уточнила агентству, что работа железнодорожного вокзала прерывалась немногим более часа после сообщения о подозрительном предмете, но после проверки вокзал вернулся в работе в штатном режиме.
Здание МГИМО в Москве
Вчера, 14:07
Здание МГИМО проверяют из-за угрозы "минирования"
Сообщения и звонки о "минировании" вновь начали поступать в январе по всей России - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад, охватив 75 из 85 субъектов. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
000100
Обсудить 0
ПензаПроисшествия
Рекомендуем
В Ульяновске из-за угрозы минирования эвакуировали ТЦ, аэропорт и вокзалы
РИА
Новости
Бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат Верховной рады, председатель Социалистической партии Украины Николай Рудьковский
Суд в Москве оставил под стражей экс-главу минтранса Украины Рудьковского
На Кубани в результате ДТП погиб человек
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Лента
новостей
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Задолженность по зарплате стабилизировалась, заявил Топилин
Сообщение о минировании соборной мечети в Нальчике не подтвердилось
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Васильева выступила за формализацию общения учителей и родителей
Под Ульяновском после схода вагонов с рельсов восстановили участок путей
В Костромской области обнаружено тело второго из двух детей, пропавших в окрестностях поселка Лесобаза Мантуровского района. 22 мая 2019
Под Костромой нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Топилин рассказал о подготовке новой программы "Доступная среда"
Российско-индийская ракета Брамос
Индия испытала ракету воздушного базирования "Брамос"
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
Макет камеры СИЗО на Столыпинском форуме в Москве
Участникам Столыпинского форума представили макет камеры СИЗО
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с "Коммерсантом"
Валерий Гелетей
Начальник управления Госохраны Украины подал в отставку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27Зеленский будет подавать дальнейшие законопроекты в новый состав Рады
15:27Трассу "Таврида" в Крыму обеспечат связью 3G
15:26Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов
15:25Мэр Владивостока оговорился и отправил выпускников "в последний путь"
15:23Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
Лента новостейМолния