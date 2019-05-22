В Ростовской области в 2020 году запустят комплекс по переработке отходов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая – РИА Новости. Первый в Ростовской области межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) начнет работу в начале 2020 года, сообщает правительство региона.

"Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс начнет свою работу с начала 2020 года", - говорится в сообщении. Объем инвестиций в проект составляет свыше 840 миллионов рублей.

Всего на территории Ростовской области планируется строительство восьми комплексов по переработке отходов. "Строительство семи МОЭК по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева планируют завершить к концу 2020 года", - сказано в сообщении.

По данным министра ЖКХ региона Андрея Майера, на сегодняшний день по всем комплексам разработаны дорожные карты, которые включают в себя мероприятия от оформления земельных участков до самого строительства объектов.