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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области в 2020 году запустят комплекс по переработке отходов

Вчера, 16:48
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая – РИА Новости. Первый в Ростовской области межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) начнет работу в начале 2020 года, сообщает правительство региона.
"Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс начнет свою работу с начала 2020 года", - говорится в сообщении. Объем инвестиций в проект составляет свыше 840 миллионов рублей.
Всего на территории Ростовской области планируется строительство восьми комплексов по переработке отходов. "Строительство семи МОЭК по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева планируют завершить к концу 2020 года", - сказано в сообщении.
Работник поправляет мусор на конвейере завода по переработке отходов
14 мая, 12:03
Гордеев поручил уточнить требования к периодичности вывоза ТКО
По данным министра ЖКХ региона Андрея Майера, на сегодняшний день по всем комплексам разработаны дорожные карты, которые включают в себя мероприятия от оформления земельных участков до самого строительства объектов.
С 2019 года в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.
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