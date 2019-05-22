"Аэрофлот" с 1 июня увеличит количество рейсов Москва-Сеул

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день, сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот" с 1 июня увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день", - говорится в сообщении.

Новый рейс Москва-Сеул будет выполняться ежедневно в 8.00, обратный рейс - в 01.45. Кроме того, будут сохранены действующие рейсы: вылет из Москвы в Сеул ежедневно выполняется в 20.45, из Сеула в Москву - в 13.00.

"Аэрофлот" эксплуатирует линию между Москвой и Сеулом совместно с авиакомпанией Korean Air — партнером по соглашению "код-шеринг" и членом альянса SkyTeam. На действующих рейсах в Сеул размещает свой код еще один участник альянса — Garuda Indonesia.