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РИА Новости

"Аэрофлот" с 1 июня увеличит количество рейсов Москва-Сеул

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день, сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот" с 1 июня увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день", - говорится в сообщении.

Новый рейс Москва-Сеул будет выполняться ежедневно в 8.00, обратный рейс - в 01.45. Кроме того, будут сохранены действующие рейсы: вылет из Москвы в Сеул ежедневно выполняется в 20.45, из Сеула в Москву - в 13.00.
"Аэрофлот" эксплуатирует линию между Москвой и Сеулом совместно с авиакомпанией Korean Air — партнером по соглашению "код-шеринг" и членом альянса SkyTeam. На действующих рейсах в Сеул размещает свой код еще один участник альянса — Garuda Indonesia.
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"Сотрудничество в рамках соглашений "код-шеринг" позволяет партнерам усилить свое присутствие на рынке авиаперевозок между Россией и Республикой Корея и предлагать дополнительные возможности своим пассажирам", - отметила пресс-служба.
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