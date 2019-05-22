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РИА Новости
Тверская область

Руденя: количество аварий на электросетях Верхневолжья снизилось втрое

Вчера, 16:37
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© Фото : редоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : редоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 22 мая – РИА Новости. Власти Тверской области оценивают итоги прохождения отопительного сезона достаточно положительно, в три раза снизилось количество аварий и нарушений, процент готовности в прошедшем сезоне был выше предыдущих периодов, заявил губернатор области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к предстоящему сезону были основными вопросами сегодняшнего заседания регионального кабинета министров.
По словам Рудени, своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону, а также его безаварийное прохождение – прямая ответственность глав муниципалитетов. При этом он заострил внимание на продолжении системной работы по повышению надёжности тепло-, водо- и электроснабжения потребителей.

"Это одно из ключевых направлений подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Задача министерства энергетики и ЖКХ, глав муниципальных образований – обеспечить проведение запланированных работ в течение лета", - отметил губернатор.

По данным пресс-службы, на подготовку объектов теплоснабжения к прошедшему осенне-зимнему периоду было направлено почти 726 миллионов рублей (в том числе более 204 миллионов рублей из областного бюджета), объектов водоснабжения и водоотведения – почти 138 миллионов рублей (из них 16,7 миллиона рублей - средства региональной казны). Проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции 112 котельных и замене 49 километров тепловых сетей, отремонтированы и заменены 25,3 километра водопроводных и канализационных сетей.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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