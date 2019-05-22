Руденя: количество аварий на электросетях Верхневолжья снизилось втрое

ТВЕРЬ, 22 мая – РИА Новости. Власти Тверской области оценивают итоги прохождения отопительного сезона достаточно положительно, в три раза снизилось количество аварий и нарушений, процент готовности в прошедшем сезоне был выше предыдущих периодов, заявил губернатор области Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к предстоящему сезону были основными вопросами сегодняшнего заседания регионального кабинета министров.

По словам Рудени, своевременная и качественная подготовка к отопительному сезону, а также его безаварийное прохождение – прямая ответственность глав муниципалитетов. При этом он заострил внимание на продолжении системной работы по повышению надёжности тепло-, водо- и электроснабжения потребителей.

"Это одно из ключевых направлений подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Задача министерства энергетики и ЖКХ, глав муниципальных образований – обеспечить проведение запланированных работ в течение лета", - отметил губернатор.