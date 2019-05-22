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РИА Новости

В Ульяновске из-за угрозы минирования эвакуировали ТЦ, аэропорт и вокзалы

Вчера, 16:26
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САМАРА, 22 мая - РИА Новости. Посетителей и работников ряда торговых центров, а также аэропорта и автовокзала Ульяновска эвакуировали после анонимных сообщений о "минировании", сообщает в среду администрация города.
По данным мэрии, анонимные звонки о взрывных устройствах в аэропорту имени Карамзина, на автовокзале, в ТЦ "Аквамолл", "Вертикаль", "Пушкаревское кольцо", "Сити" и "Лидер" стали поступать около 15.45 (14.45 мск).
"В целях безопасности проведена эвакуация посетителей и персонала данных торговых центров и транспортных узлов", - говорится в сообщении. Отмечается, что только из ТЦ "Аквамолл" эвакуировали 2,5 тысячи человек.
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Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин на своей странице в Facebook написал, что людей также эвакуировали из помещений железнодорожного вокзала города, в здании проводится проверка.
Позже Вавилин сообщил, что информация об угрозе не подтвердилась, аэропорт и железнодорожный вокзал работают в штатном режиме.
Сообщения и звонки о "минировании" вновь начали поступать в январе по всей России - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад, охватив 75 из 85 субъектов. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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