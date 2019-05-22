За ситуацией с долгами по зарплате должен следить Минтруд, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости точечной работы с крупными задолженностями по зарплате на российских предприятиях.

"Нужно внимательно следить по крупным задолженностям, работать точечно и отдельно", - сказал Путин на совещании с членами правительства.