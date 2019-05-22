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РИА Новости

За ситуацией с долгами по зарплате должен следить Минтруд, заявил Путин

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. 22 мая 2019.
Президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. 22 мая 2019.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости точечной работы с крупными задолженностями по зарплате на российских предприятиях.
"Нужно внимательно следить по крупным задолженностям, работать точечно и отдельно", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Ранее на этом совещании министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что задолженность по зарплате в РФ стабилизировалась на уровне 2,8 миллиарда рублей, ведомство продолжает работу с должниками.
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