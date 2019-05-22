Эксперт назвал причины сильной изношенности системы теплоснабжения в России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Система теплоснабжения в России находится в изношенном состоянии из-за нехватки инвестиций и недостатков в управлении, заявил РИА Новости старший аналитик по электроэнергетике центра энергетики московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников.

"Цифровизация не является панацеей от всех бед. Подавляющее большинство систем теплоснабжения - особенно в небольших российских городах – находится в сильно изношенном состоянии из-за хронического недофинансирования и недостатков в управлении", - отмечает аналитик.

Он также добавляет, что довольно странно говорить о цифровизации системы теплоснабжения, владелец которой не владеет точной информацией о составляющих ее котельных, трубопроводах, тепловых пунктах или режимах ее работы.