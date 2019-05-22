Пресс-конференция об энергоэффективности ЖКХ с участием экспертов отрасли

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23 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Уровень энергоэффективности ЖКХ и новая законодательная инициатива для отрасли".