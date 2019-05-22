Пресс-конференция об энергоэффективности ЖКХ с участием экспертов отрасли

Участники:
- главный инженер ООО НПП "Тепловодохран" Андрей КОЗЛОВ;
- генеральный директор ООО "ИВК-Саяны" (SAYANY) Игорь КУЗНИК;
- директор направления ЖКХ проектного офиса "Энергоэффективность" ПАО "Ростелеком" Сергей СИВАЕВ;
- президент Ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике Юрий ТАБУНЩИКОВ;
- президент Ассоциации "ЭнергоИнновация" Михаил СМИРНОВ.
Ведущие эксперты отрасли дадут оценку уровня энергоэффективности ЖКХ России. Речь пойдет о техническом состоянии ЖКХ в части энергосбережения, а также об опыте реализации проектов в разных регионах страны. Чем важна роль приборов индивидуального учета в ЖКХ? Какова вероятность того, что новая законодательная инициатива для отрасли может привести к деградации всей системы энергосбережения страны?
Аккредитация Мария Василенко Тел: +7 (964) 508-3233, E-mail: energyassociation@yandex.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- главный инженер ООО НПП "Тепловодохран" Андрей КОЗЛОВ;
- генеральный директор ООО "ИВК-Саяны" (SAYANY) Игорь КУЗНИК;
- директор направления ЖКХ проектного офиса "Энергоэффективность" ПАО "Ростелеком" Сергей СИВАЕВ;
- президент Ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике Юрий ТАБУНЩИКОВ;
- президент Ассоциации "ЭнергоИнновация" Михаил СМИРНОВ.
Ведущие эксперты отрасли дадут оценку уровня энергоэффективности ЖКХ России. Речь пойдет о техническом состоянии ЖКХ в части энергосбережения, а также об опыте реализации проектов в разных регионах страны. Чем важна роль приборов индивидуального учета в ЖКХ? Какова вероятность того, что новая законодательная инициатива для отрасли может привести к деградации всей системы энергосбережения страны?
Аккредитация Мария Василенко Тел: +7 (964) 508-3233, E-mail: energyassociation@yandex.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/