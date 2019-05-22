В арктических поселках экологи усилят "Медвежьи патрули"

МУРМАНСК, 22 мая - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России продолжит поддерживать и развивать систему "медвежьих патрулей" в отдаленных населенных пунктах Ненецкого автономного округа для предотвращения встреч человека и животных, сообщила пресс-служба Баренц-отделения WWF России.

Прибрежные поселения НАО посетили эксперты WWF России, специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО. Они побывали в поселке Амдерма, где живет 350 человек, есть школа, детский сад и другие социальные объекты. Однако здесь также расположены заброшенные ангары, дома, куда, по словам жителей, часто приходят белые медведи.

В поселке работает "медвежий патруль" – шесть обученных общественных инспекторов, которые готовы быстро реагировать на появление животных. Добровольцы рассказали, что для более эффективной работы нужны рации для стабильной связи между инспекторами.

"Кто свободен, не на работе, тот и отпугивает. Средства для этого есть. Карабин, ружья, ракетница. Если зашел медведь, то эта новость по принципу сарафанного радио разносится по поселку. Все звонят друг другу, предупреждают, но иногда мобильная связь подводит, интернет не всегда хорошо работает, особенно в окрестностях поселка", - приводит пресс-служба слова общественного инспектора Эдуарда Давлетшина.

При поддержке Всемирного фонда дикой природы два года назад патрульным был передан квадроцикл, но из-за перебоев в поставках топлива возможность им пользоваться есть не всегда.

"Фальшфейеры и пули мы не используем. Самое эффективное средство для нас – это механические действия и шум техники, например, заведенный автомобиль. Услышав звуки двигателя, медведь сразу уходит", – рассказал экспертам житель Амдермы.

Отмечается, что в поселке Усть-Кара на берегу Карского моря необходима модернизация системы оповещения. Громкоговоритель уже несколько лет неисправен и требует дополнительной мощности. Медведи всегда появляются неожиданно, нужно сразу сообщать об этом жителям.

В поселке Варнек на острове Вайгач специалисты обсудили с местными жителями проект установки арктического жилого модуля, в котором ученые могли бы находиться продолжительное время и вести наблюдения за полярным хищником, а государственные инспекторы – следить за соблюдением режима природного заказника "Вайгач".

Мониторингом движения медведей занимаются и специалисты метеостанции имении Федорова на севере острова Вайгач. При поддержке Всемирного фонда дикой природы здесь установлены решетки на окнах и система видеонаблюдения – шесть камер по периметру дома. Также в арсенале полярников – ракетницы, фальшфейеры и резиновые пули. В ближайшем будущем территорию метеостанции оградят высоким забором, чтобы максимально обезопасить работников.

"В каждом поселке – Амдерма, Варнек и Усть-Кара – мы встретились с местными жителями и выбрали тех, кто готов взять на себя ответственность и усилить медвежьи патрули, оперативно реагировать в случае появления в населенном пункте белого медведя. Люди, в свою очередь, высказали пожелания по техническому оснащению населенных пунктов", – сообщил координатор проектов по сохранению морского биоразнообразия Баренц-отделения WWF России Сергей Уваров.