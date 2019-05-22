Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T15:56Z
https://ria.ru/20190522/1554806410.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В арктических поселках экологи усилят "Медвежьи патрули"

Вчера, 15:56
170
МУРМАНСК, 22 мая - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России продолжит поддерживать и развивать систему "медвежьих патрулей" в отдаленных населенных пунктах Ненецкого автономного округа для предотвращения встреч человека и животных, сообщила пресс-служба Баренц-отделения WWF России.
Прибрежные поселения НАО посетили эксперты WWF России, специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова, департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО. Они побывали в поселке Амдерма, где живет 350 человек, есть школа, детский сад и другие социальные объекты. Однако здесь также расположены заброшенные ангары, дома, куда, по словам жителей, часто приходят белые медведи.
Белый медведь
20 мая, 09:14
Вахтовики сняли на видео медведицу с детенышами, пришедших в порт Сабетта
В поселке работает "медвежий патруль" – шесть обученных общественных инспекторов, которые готовы быстро реагировать на появление животных. Добровольцы рассказали, что для более эффективной работы нужны рации для стабильной связи между инспекторами.
"Кто свободен, не на работе, тот и отпугивает. Средства для этого есть. Карабин, ружья, ракетница. Если зашел медведь, то эта новость по принципу сарафанного радио разносится по поселку. Все звонят друг другу, предупреждают, но иногда мобильная связь подводит, интернет не всегда хорошо работает, особенно в окрестностях поселка", - приводит пресс-служба слова общественного инспектора Эдуарда Давлетшина.
В Сети опубликовали видео кражи холодильника медведем на Камчатке
11 мая, 16:35
В Сети опубликовали видео кражи медведем холодильника на Камчатке
При поддержке Всемирного фонда дикой природы два года назад патрульным был передан квадроцикл, но из-за перебоев в поставках топлива возможность им пользоваться есть не всегда.
"Фальшфейеры и пули мы не используем. Самое эффективное средство для нас – это механические действия и шум техники, например, заведенный автомобиль. Услышав звуки двигателя, медведь сразу уходит", – рассказал экспертам житель Амдермы.
Отмечается, что в поселке Усть-Кара на берегу Карского моря необходима модернизация системы оповещения. Громкоговоритель уже несколько лет неисправен и требует дополнительной мощности. Медведи всегда появляются неожиданно, нужно сразу сообщать об этом жителям.
Медведь пытается уничтожить обнаруженную фотоловушку в Кроноцком заповеднике
7 мая, 05:04
В Кроноцком заповеднике медведь попытался уничтожить фотоловушку
В поселке Варнек на острове Вайгач специалисты обсудили с местными жителями проект установки арктического жилого модуля, в котором ученые могли бы находиться продолжительное время и вести наблюдения за полярным хищником, а государственные инспекторы – следить за соблюдением режима природного заказника "Вайгач".
Мониторингом движения медведей занимаются и специалисты метеостанции имении Федорова на севере острова Вайгач. При поддержке Всемирного фонда дикой природы здесь установлены решетки на окнах и система видеонаблюдения – шесть камер по периметру дома. Также в арсенале полярников – ракетницы, фальшфейеры и резиновые пули. В ближайшем будущем территорию метеостанции оградят высоким забором, чтобы максимально обезопасить работников.
Бурый медведь в в Кроноцком заповеднике
30 апреля, 01:12
На Камчатке выяснили, как туристы влияют на медведей
"В каждом поселке – Амдерма, Варнек и Усть-Кара – мы встретились с местными жителями и выбрали тех, кто готов взять на себя ответственность и усилить медвежьи патрули, оперативно реагировать в случае появления в населенном пункте белого медведя. Люди, в свою очередь, высказали пожелания по техническому оснащению населенных пунктов", – сообщил координатор проектов по сохранению морского биоразнообразия Баренц-отделения WWF России Сергей Уваров.
По итогам экспедиции эксперты WWF России совместно с Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО подготовят программу развития сети медвежьих патрулей в отдаленных поселках округа. А сами патрульные в это время готовятся к встречам с хищниками – в Арктике наступила весна, и медведицы с медвежатами вышли из берлог.
100000
Обсудить 0
АрктикаВсемирный фонд дикой природыМурманскОбщество
Рекомендуем
Здание Верховной Рады Украины
Выборы в Верховную Раду пройдут по действующей избирательной системе
РИА
Новости
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступает на X съезде ФНПР.
В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно
Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Почти 37 тысяч человек потребовали отстранить Исландию от Евровидения-2020
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму туристам обещают отдых по доступным ценам
Лента
новостей
Карманные солнечные часы, изготовленные из кости в конце XVI века, обнаруженные на при раскопках на месте строительства многоквартирного жилого дома в Калининграде
В Калининграде археологи нашли карманные солнечные часы XVI века
Здание Государственной Думы РФ в Москве
ГД приняла в первом чтении проект о штрафах за отказ обслуживать пожилых
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Россия и Вьетнам будут работать над возможностью расчетов в нацвалютах
В Ульяновске из-за угрозы минирования эвакуировали ТЦ, аэропорт и вокзалы
Древние сосуды на пресс-конференции в Иерусалиме по по-воду изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019
В Израиле сварили "пиво фараонов", собрав дрожжи с древних кувшинов
Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы "Френдзона"
Тигровая акула и ее необычный обед
Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады
Ляшко назвал идею о референдуме по переговорам с Россией предательством
Журналист "Росбалта" подал жалобу на ошибочный обыск в его квартире
Полицейские во Франции
В больнице во Франции вооруженная женщина угрожает покончить с собой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
Лента новостейМолния