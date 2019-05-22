Выборы в Верховную Раду пройдут по действующей избирательной системе

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что досрочные парламентские выборы 21 июля состоятся по действующей избирательной системе.
Парламент Украины в среду отказался вносить в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о выборах, которым предлагалось отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.
"Есть указ о досрочных выборах. 21 числа они состоятся… По той системе, которая действует сегодня, — это смешанная система с пятипроцентным проходным барьером… Вряд ли мы получим много новых политических сил. Соответственно, остаются мажоритарные округа и пропорциональные списки", - цитирует Рябошапка агентство УНИАН.
Он добавил, что указ о роспуске парламента будет опубликован в ближайшее время.