В Венесуэле рассказали о намерении РФ инвестировать в производство лекарств

ЖЕНЕВА, 22 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия намерена инвестировать в производство медикаментов в Венесуэле, заявил на брифинге в Женеве министр здравоохранения латиноамериканской страны Карлос Альварадо.

"Мы укрепляем наши связи с Россией по вопросам закупок. Они даже хотят инвестировать в ряд венесуэльских компаний по производству медикаментов. Такое предложение есть. Я не могу назвать компаний", - сказал он.

Альварадо подчеркнул, что переговоры ведутся конфиденциально, но указал, что речь идет об инвестировании в производство солевых растворов и других медицинских жидкостей для больниц.

Министр напомнил, что в марте Венесуэла получила от России 26 тонн медицинской помощи и Каракас продолжает взаимодействие с Москвой.

Ранее Альварадо заявлял, что общий объем помощи, которую Венесуэла получила от России и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, составил 166 тонн. В середине апреля в Венесуэлу прибыла вторая партия гуманитарной помощи от России по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Панамериканской организации здравоохранения (ПОЗ). Первая партия была доставлена в феврале.