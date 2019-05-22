В Венесуэле рассказали о намерении РФ инвестировать в производство лекарств

ЖЕНЕВА, 22 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия намерена инвестировать в производство медикаментов в Венесуэле, заявил на брифинге в Женеве министр здравоохранения латиноамериканской страны Карлос Альварадо.
"Мы укрепляем наши связи с Россией по вопросам закупок. Они даже хотят инвестировать в ряд венесуэльских компаний по производству медикаментов. Такое предложение есть. Я не могу назвать компаний", - сказал он.
Альварадо подчеркнул, что переговоры ведутся конфиденциально, но указал, что речь идет об инвестировании в производство солевых растворов и других медицинских жидкостей для больниц.
Министр напомнил, что в марте Венесуэла получила от России 26 тонн медицинской помощи и Каракас продолжает взаимодействие с Москвой.
Ранее Альварадо заявлял, что общий объем помощи, которую Венесуэла получила от России и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, составил 166 тонн. В середине апреля в Венесуэлу прибыла вторая партия гуманитарной помощи от России по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Панамериканской организации здравоохранения (ПОЗ). Первая партия была доставлена в феврале.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.