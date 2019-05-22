Аэрофлот с 1 июня начнет летать в Сеул два раза в день

МОСКВА, 22 мая – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот с 1 июня увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день. Крупнейший российский авиаперевозчик открывает новый рейс в столицу Республики Корея.
Также Аэрофлот сохранит действующий рейс на линии Москва — Сеул — Москва.
Аэрофлот эксплуатирует линию между Москвой и Сеулом совместно с авиакомпанией Korean Air — партнером по соглашению "код-шеринг" и членом альянса SkyTeam. На рейсах SU0250/SU0251 размещает свой код еще один участник альянса — Garuda Indonesia. Сотрудничество в рамках соглашений "код-шеринг" позволяет партнерам усилить свое присутствие на рынке авиаперевозок между Россией и Республикой Корея и предлагать дополнительные возможности своим пассажирам.
Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7 (495) 223-5555 (Москва), 8 (800) 444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании.
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