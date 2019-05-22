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РИА Новости
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Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры

Вчера, 15:52
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПациент в отделении реанимации и интенсивной терапии
Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов. Ее используют врачи для общения с больными с нарушением слуха, чтобы они могли лучше слышать рекомендации специалиста. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главного врача больницы Анну Захарову.
Она отметила, что голос врача передается через микрофон прямо на динамик слухового аппарата или имплантата. Благодаря этому слабослышащие пациенты могут хорошо слышать даже в сложных акустических условиях.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев добавил, что создание условий для пациентов с нарушениями слуха и зрения и других маломобильных групп граждан – это одна из основных задач.
"Мы стремимся создавать комфортные условия для всех пациентов наших медучреждений – устанавливаем пандусы, навигацию для слабовидящих. Новая аудиосистема в Шатурской больнице позволит врачу качественно собирать анамнез и беседовать со слабослышащими больными", – пояснил Дмитрий Матвеев.
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