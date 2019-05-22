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РИА Новости

Ляшко назвал идею о референдуме по переговорам с Россией предательством

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко, против которого в РФ завели уголовное дело по нескольким статьям, заявил, что идея проведения референдума касательно переговоров с Россией является предательством.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией, заявил ранее глава его администрации Андрей Богдан.
"Мы не против восстановления отношений с Россией, но не за счёт капитуляции и поражения. Вчерашняя инициатива Зеленского про референдум о дружбе с Россией - это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну", - заявил Ляшко в Верховной раде в среду.
В России в 2015 году против главы Радикальной партии Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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