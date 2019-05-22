Ляшко назвал идею о референдуме по переговорам с Россией предательством

"Мы не против восстановления отношений с Россией, но не за счёт капитуляции и поражения. Вчерашняя инициатива Зеленского про референдум о дружбе с Россией - это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну", - заявил Ляшко в Верховной раде в среду.