Ляшко назвал идею о референдуме по переговорам с Россией предательством

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко, против которого в РФ завели уголовное дело по нескольким статьям, заявил, что идея проведения референдума касательно переговоров с Россией является предательством.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией, заявил ранее глава его администрации Андрей Богдан.
"Мы не против восстановления отношений с Россией, но не за счёт капитуляции и поражения. Вчерашняя инициатива Зеленского про референдум о дружбе с Россией - это предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну", - заявил Ляшко в Верховной раде в среду.
В России в 2015 году против главы Радикальной партии Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".