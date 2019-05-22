Австрийское СМИ разыгрывает поездку на виллу из видео с экс-вице-канцлером

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Австрийская газета Oesterreich объявила розыгрыш, победители которого смогут отправиться на виллу на Ибице, где было снято скандальное видео с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

"Oesterreich и oe24 разыгрывают выходные на легендарной вилле Штрахе", - сообщается на интернет-портале газеты oe24

Для участия в розыгрыше необходимо заполнить специальную форму на интернет-портале издания и ждать телефонного звонка от организаторов. Поездка запланирована на 28 мая.

"Мы отправим Вас на Ибицу. Два человека отправятся на две ночи на Ибицу именно на ту виллу, где был секретно заснят на видео Штрахе. Составьте свое представление на месте", - предлагают организаторы розыгрыша.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.