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РИА Новости

Торговые центры и вокзал в Пензе эвакуировали из-за сообщений о минировании

Вчера, 15:37
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ПЕНЗА , 22 мая - РИА Новости. Посетителей и работников ряда торговых центров и железнодорожный вокзал Пензы эвакуировали после сообщений о минировании, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"По предварительной информации, из-за звонка о заложенной бомбе эвакуировали торговые центры "Коллаж", "Пассаж", "Красные холмы", "Сан и Март", а также ж/д вокзал", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного управления Росгвардии, сотрудники ОМОНа работают в ТЦ "Фортуна" и "Коллаж". "Сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб проверяют данные объекты", - отметили в ведомстве.
Пресс-секретарь Пензенского территориального управления Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД) Валерия Митякина сообщила РИА Новости, что после сообщения о подозрительном предмете проводилась эвакуация железнодорожного вокзала Пензы, но после проверки экстренными службами его работа возобновлена.
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Здание МГИМО проверяют из-за угрозы "минирования"
"Около 12.10 мск всех эвакуировали. В 13.20 все уже вошли в вокзал… Уже все в порядке, все работает в штатном режиме", - уточнила собеседница агентства.
Сообщения и звонки о "минировании" вновь начали поступать в январе по всей России - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад, охватив 75 из 85 субъектов. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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Массовые звонки о "минировании" зданий в РоссииПензаПроисшествия
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