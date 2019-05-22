Торговые центры и вокзал в Пензе эвакуировали из-за сообщений о минировании

ПЕНЗА , 22 мая - РИА Новости. Посетителей и работников ряда торговых центров и железнодорожный вокзал Пензы эвакуировали после сообщений о минировании, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"По предварительной информации, из-за звонка о заложенной бомбе эвакуировали торговые центры "Коллаж", "Пассаж", "Красные холмы", "Сан и Март", а также ж/д вокзал", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного управления Росгвардии, сотрудники ОМОНа работают в ТЦ "Фортуна" и "Коллаж". "Сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб проверяют данные объекты", - отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь Пензенского территориального управления Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД) Валерия Митякина сообщила РИА Новости, что после сообщения о подозрительном предмете проводилась эвакуация железнодорожного вокзала Пензы, но после проверки экстренными службами его работа возобновлена.

"Около 12.10 мск всех эвакуировали. В 13.20 все уже вошли в вокзал… Уже все в порядке, все работает в штатном режиме", - уточнила собеседница агентства.