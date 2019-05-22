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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Глава КЧР предложил создать в вузах кабинеты присмотра за детьми студентов

Вчера, 15:16
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава КЧР предложил создать в вузах кабинеты присмотра за детьми студентов
Глава КЧР предложил создать в вузах кабинеты присмотра за детьми студентов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 22 мая – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в докладе-послании депутатам Народного собрания КЧР в среду предложил создать при вузах и ссузах республики кабинеты для присмотра и ухода за детьми в возрасте до трех лет.
По словам Темрезова, в рамках исполнения майского указа президента России, республика стремится к 2021 году обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет и создание кабинетов в учебных заведениях для присмотра за детьми студентов было бы подспорьем в решении этого вопроса.
Глава КЧР также добавил, что в столице КЧР строится дошкольное учреждение и образовательный комплекс в формате "школа плюс детский сад", возводится пристройка к детскому саду "Ивушка" на 160 мест для детей ясельного возраста.
"Доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в рамках майского указа 2012 года мы уже выполнили - ввели в эксплуатацию более 7 тысяч дополнительных мест, за 7 лет создали более 1, 6 тысячи рабочих мест", - резюмировал Темрезов.
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