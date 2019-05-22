© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР предложил создать в вузах кабинеты присмотра за детьми студентов

ЧЕРКЕССК, 22 мая – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в докладе-послании депутатам Народного собрания КЧР в среду предложил создать при вузах и ссузах республики кабинеты для присмотра и ухода за детьми в возрасте до трех лет.

По словам Темрезова, в рамках исполнения майского указа президента России, республика стремится к 2021 году обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет и создание кабинетов в учебных заведениях для присмотра за детьми студентов было бы подспорьем в решении этого вопроса.

Глава КЧР также добавил, что в столице КЧР строится дошкольное учреждение и образовательный комплекс в формате "школа плюс детский сад", возводится пристройка к детскому саду "Ивушка" на 160 мест для детей ясельного возраста.