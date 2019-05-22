Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, находящийся в СИЗО, объявил о прекращении голодовки. Об этом сообщила пресс-служба Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
"Я принял решение о возможности первых шагов по выходу из длительной голодовки в виде применения капельниц, от которых я ранее отказывался. Через неделю после данной терапии возможно начало принятия разбавленных соков, бульонов и специализированного искусственного питания".
Как уточняется в сообщении СПЧ, экс-чиновник решил прекратить голодовку, так как похудел на 25 килограммов.
Ранее Шестун уже завершал и вновь начинал голодовку, последнюю — около трех месяцев назад. При этом в мае стало известно, что экс-чиновник получил от жены за месяц 27 килограммов еды, но, как заявляли его адвокаты, из этого не следует, что эти продукты ел сам Шестун.
7 мая, 13:58СК опроверг клиническую смерть Шестуна
Уголовное дело
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 год и, как считает СК, все это время незаконно занимался бизнесом через подставных лиц.
Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как считают следователи, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Сам подсудимый вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
В апреле суд изъял у Шестуна в доход государства имущество на десять миллиардов рублей.
17 апреля, 17:45Голодающий Шестун потерял сознание в ходе следственного действия