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РИА Новости

Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Александр ВильфБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, находящийся в СИЗО, объявил о прекращении голодовки. Об этом сообщила пресс-служба Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

"Я принял решение о возможности первых шагов по выходу из длительной голодовки в виде применения капельниц, от которых я ранее отказывался. Через неделю после данной терапии возможно начало принятия разбавленных соков, бульонов и специализированного искусственного питания".

Глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун в Басманном суде Москвы. 20 июня 2018
Александр Шестун
Как уточняется в сообщении СПЧ, экс-чиновник решил прекратить голодовку, так как похудел на 25 килограммов.
Ранее Шестун уже завершал и вновь начинал голодовку, последнюю — около трех месяцев назад. При этом в мае стало известно, что экс-чиновник получил от жены за месяц 27 килограммов еды, но, как заявляли его адвокаты, из этого не следует, что эти продукты ел сам Шестун.
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Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 год и, как считает СК, все это время незаконно занимался бизнесом через подставных лиц.
Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как считают следователи, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Сам подсудимый вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.
В апреле суд изъял у Шестуна в доход государства имущество на десять миллиардов рублей.
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