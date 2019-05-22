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РИА Новости

Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 мая в Кремле вручит государственные награды выдающимся россиянам и иностранным гражданам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать третьего мая в Екатерининском зале Кремля президент РФ Владимир Путин вручит государственные награды выдающимся россиянам и ряду иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями - летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.
Президент РФ Владимир Путин
4 мая, 22:42
Путин наградил орденами работников культуры
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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