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РИА Новости

Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов

Вчера, 15:07
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонардо Ди Каприо
Актер Леонардо Ди Каприо
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Леонардо Ди Каприо. Архивное фото
КАНН, 22 мая - РИА Новости, Валерия Высокосова. Известный актер Леонардо Ди Каприо мечтает жить во времена, когда мобильных телефонов не существовало, об этом он рассказал на пресс-конференции в среду.
"Я предпочитаю любое время, когда не было мобильных телефонов", - сказал Ди Каприо, отвечая на вопрос о том, в какую эпоху он хотел бы жить.
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Ди Каприо исполнил одну из главных ролей в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Картина рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Героями становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона.
В фильме герой Ди Каприо Рик Далтон переживает не лучшие времена: ему редко предлагают хорошие роли в Голливуде, он начинает сомневаться в своих способностях.
"Но он чертовски хороший актер!", - выступил артист в защиту героя.
Брэд Питт, исполнивший роль дублера и друга Далтона, признался, что получил большое удовольствие от работы с Ди Каприо.
"Это было весело, надеюсь, мы повторим", - отметил он.
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