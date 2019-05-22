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РИА Новости

Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг

15:04
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкКуала-Лумпур
Куала-Лумпур
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Куала-Лумпур. Архивное фото
БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. Бывший наследственный правитель малайзийского штата Паханг султан Ахмад Шах Аль-Муста-Ин Ибни Аль-Махрум, бывший король Малайзии и отец ныне царствующего монарха, скончался в среду на 89 году жизни, в штате объявлен 40-дневный траур, сообщает в среду интернет-версия газеты The Star.
Султан Ахмад Шах скончался в Национальном институте сердечных болезней Малайзии в среду в 08.50 (04.50 мск). В связи с его кончиной в штате Паханг объявлен траур, который продлится 40 дней для всех граждан, кроме членов королевской семьи, которые будут оплакивать усопшего 100 дней, говорится в сообщении.
Похороны покойного султана состоятся в четверг после вечерней молитвы в королевской усыпальнице султаната Паханг у Мечети Ахмад Шаха, сообщает издание.
Султан Ахмад Шах, один из девяти наследственных правителей штатов Малайзии, возглавляемых традиционными монархами (остальные 4 штата и 3 федеральные территории страны возглавляют назначаемые центральным правительством губернаторы), царствовал в Малайзии в 1979 – 1984 годах. По государственному устройству Малайзия является федеративной конституционной монархией. В стране конституционно утверждена система ротации на королевском троне наследственных правителей штатов-субъектов федерации. Ротация правителей на троне происходит каждые пять лет.
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В январе 2019 года из-за ухудшения состояния здоровья султан Ахмад Шах отрекся от престола султаната Паханг в пользу своего второго сына, официального престолонаследника Абдуллы Риятуддина Аль-Мустафы.
31 января 2019 года султан Абдулла вступил на престол короля Малайзии по выбору Совета правителей под именем Абдуллы Второго, сменив на троне досрочно отрекшегося от престола короля Мухаммада V, султана штата Келантан.
Некоторые наблюдатели связывают отречение короля Мухаммада V от престола с его женитьбой в конце 2018 года на гражданке иностранного государства, российской фотомодели Оксане Воеводиной, победительнице конкурса красоты "Мисс Москва – 2015".
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