Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Развитие независимых профсоюзов в России должно происходить на основе новых идей и передовых практик, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, профсоюзам "необходимо идти в ногу со временем, успевать за инновациями на производстве, за стремительным развитием передовых технологий, за появлением абсолютно новых профессий и грядущими изменениями в трудовых отношениях".

"В связи с этими переменами и ваша деятельность требует современных подходов. Считаю крайне важным, чтобы развитие, укрепление профсоюзов шло в том числе на основе новых идей и внедрении их в повседневную практику", - заявил Путин на сессии съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Он также призвал независимые профсоюзы "не терять уже наработанное, эффективное".