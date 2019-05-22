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РИА Новости

Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий

15:03
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Развитие независимых профсоюзов в России должно происходить на основе новых идей и передовых практик, заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, профсоюзам "необходимо идти в ногу со временем, успевать за инновациями на производстве, за стремительным развитием передовых технологий, за появлением абсолютно новых профессий и грядущими изменениями в трудовых отношениях".
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
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"В связи с этими переменами и ваша деятельность требует современных подходов. Считаю крайне важным, чтобы развитие, укрепление профсоюзов шло в том числе на основе новых идей и внедрении их в повседневную практику", - заявил Путин на сессии съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Он также призвал независимые профсоюзы "не терять уже наработанное, эффективное".
"А дух коллективизма, энтузиазма, сплоченность - это всегда были, остаются и останутся отличительными чертами профсоюзного движения, да и нашего национального характера. И всегда, безусловно, будут востребованы", - выразил уверенность президент.
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