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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Будущие военные дирижеры выступят 25 мая в парке Победы

15:02
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© РИА Новости / Михаил Сербин / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Российской Федерации на площади Парка Победы
Государственный флаг Российской Федерации на площади Парка Победы
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Оркестр курсантов Военного института Военного университета Минобороны РФ выступит 25 мая в парке Победы, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля "Спасская башня" (организатор "Военных оркестров в парках").

"25 мая, в субботу, в 15.00 в парке Победы на Поклонной горе состоится концерт Оркестра курсантов Военного института (военных дирижёров) Военного университета Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом курсанты исполнят музыку к популярным песням военной поры, например, "В лесу прифронтовом", "Случайный вальс", "На безымянной высоте", "Вечер на рейде", "Любимый город". Второе отделение будет состоять из современных и классических произведений.
В оргкомитете напомнили, что оркестр курсантов является постоянным участником Парада Победы на Красной площади, а также неоднократно выступал на международных конкурсах и на фестивалях, в различных теле- и радиопередачах.
17 мая, 13:50
На фестивале "Спасская башня" впервые выступит военный оркестр из КНДР
Программа "Военные оркестры в парках" проходит перед фестивалем "Спасская башня" уже четвертый год. С мая по август в самых посещаемых и красивых местах Москвы жители и гости столицы смогут бесплатно послушать в исполнении военных оркестров Вооружённых сил РФ, Росгвардии, МЧС, ФСБ и ФСО России популярные композиции разных жанров – от классики до рок-музыки. Ранее сообщалось, что в этом году военные оркестры дадут 16 концертов в парках и садах Москвы.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня".
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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