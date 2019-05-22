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РИА Новости

Заседание Зиновьевского клуба

14:30
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28 мая в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Зиновьевского клуба на тему: "Программы деградации человечества: кому они нужны и зачем?".
Участники:
- кандидат медицинских наук, антрополог, член Зиновьевского клуба Искандер ВАЛИТОВ;
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- члены Зиновьевского клуба Алексей ПАНКИН, Анастасия ФЕДИНА, Павел РОДЬКИН.

Модератор — координатор Зиновьевского клуба Дмитрий КУЛИКОВ.

В книге "Фактор понимания" Александр Зиновьев написал: "Если в двух словах подвести итог эволюции человечества за прошедшую историю, он уложится в одну-единственную фразу: человечество как целое утратило смысл самого своего социального бытия. Оно убило сам фактор своего понимания… Наиболее вероятный конец человечества — воинствующая глупость. Человечество погибнет от своей глупости". Оглупление и интеллектуальная деградация – это искусственный или естественный процесс? Можно ли ему что-то противопоставить? Как сделать "фактор понимания" основой человечности?

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