Заседание Зиновьевского клуба

Участники:
- кандидат медицинских наук, антрополог, член Зиновьевского клуба Искандер ВАЛИТОВ;
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- члены Зиновьевского клуба Алексей ПАНКИН, Анастасия ФЕДИНА, Павел РОДЬКИН.
Модератор — координатор Зиновьевского клуба Дмитрий КУЛИКОВ.
В книге "Фактор понимания" Александр Зиновьев написал: "Если в двух словах подвести итог эволюции человечества за прошедшую историю, он уложится в одну-единственную фразу: человечество как целое утратило смысл самого своего социального бытия. Оно убило сам фактор своего понимания… Наиболее вероятный конец человечества — воинствующая глупость. Человечество погибнет от своей глупости". Оглупление и интеллектуальная деградация – это искусственный или естественный процесс? Можно ли ему что-то противопоставить? Как сделать "фактор понимания" основой человечности?
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- кандидат медицинских наук, антрополог, член Зиновьевского клуба Искандер ВАЛИТОВ;
- сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- члены Зиновьевского клуба Алексей ПАНКИН, Анастасия ФЕДИНА, Павел РОДЬКИН.
Модератор — координатор Зиновьевского клуба Дмитрий КУЛИКОВ.
В книге "Фактор понимания" Александр Зиновьев написал: "Если в двух словах подвести итог эволюции человечества за прошедшую историю, он уложится в одну-единственную фразу: человечество как целое утратило смысл самого своего социального бытия. Оно убило сам фактор своего понимания… Наиболее вероятный конец человечества — воинствующая глупость. Человечество погибнет от своей глупости". Оглупление и интеллектуальная деградация – это искусственный или естественный процесс? Можно ли ему что-то противопоставить? Как сделать "фактор понимания" основой человечности?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
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