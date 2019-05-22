В Нижегородской области хотят принимать обращения по экологии в соцсетях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил разработать систему работы с обращениями по экологической тематике в соцсетях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона 21 мая провел заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" в Москве, в ходе которого состоялось обсуждение мониторинга СМИ по экологической тематике, проведенного в 35 регионах России.

"Считаю, что очень важно в рамках общего диалога с гражданами использовать материалы соцсетей. Сейчас это основной способ донесения до властных структур своей позиции. На такого рода обращения нужно реагировать и для этого необходимо создавать соответствующую систему и поведенческую модель чиновников. Комментарии должны даваться быстро и по сути. Уже были вопиющие случаи, когда в некоторых регионах убирали свалки с фотографий с помощью фоторедакторов. Это недопустимо, и те, кто так сделал, понесли дисциплинарное наказание", - цитирует пресс-служба слова Никитина на заседании.

Также одной из новых форм работы подгрупп рабочей группы Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" губернатор предложил сделать выезды на объекты и общение с гражданами. Такой формат, по словам Никитина, позволит лучше разобраться в сути проблемы и выработать оптимальные пути решения.

Губернатор Нижегородской области отметил, что в доклад рабочей группы по экологии внесено более 250 листов предложений и аналитики.

"Так, в докладе представлены результаты интернет-опроса по реализации нацпроекта "Экология". Он показал, что лишь 1% респондентов не волнует тема экологии, а более 70% считают ее критически важной. Необходимо при реализации всех мероприятий учитывать мнение жителей и в зависимости от этого расставлять приоритеты. Это касается и перехода на новую систему обращения с ТКО, и ликвидации несанкционированных свалок, накопленного ущерба. Нижегородская область получила значимый объём ресурсов. Будем реконструировать и модернизировать очистные сооружения, станции водоснабжения и водоотведения. И люди увидят конкретный результат от этой работы", - сказал Никитин.

В ходе заседания рабочей группы также прошло обсуждение федерального проекта "Чистый воздух". В частности, было предложено включить в федеральный проект дополнительные города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. На данный момент в проекте таких городов 12.