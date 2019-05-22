Круглый стол к Международному дню Аль-Кудса

Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди САНАИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирак в Российской Федерации Хайдар Мансур ХАДИ;
- первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан АББЯСОВ;
- президент Русского центра "Иерусалим" Сергей БАБУРИН.
День Аль-Кудса, который отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан, учрежден по инициативе духовного лидера и государственного деятеля Ирана аятоллы Хомейни в 1979 г. в знак солидарности с палестинским народом и поддержки его борьбы за свои права. Цель торжественных мероприятий — привлечение внимания мировой общественности к гуманитарным проблемам центра трех мировых религий – Иерусалима и поддержка усилий, направленных на выработку мирных путей их решения на базе резолюций ООН и норм международного права.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди САНАИ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ирак в Российской Федерации Хайдар Мансур ХАДИ;
- первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан АББЯСОВ;
- президент Русского центра "Иерусалим" Сергей БАБУРИН.
День Аль-Кудса, который отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан, учрежден по инициативе духовного лидера и государственного деятеля Ирана аятоллы Хомейни в 1979 г. в знак солидарности с палестинским народом и поддержки его борьбы за свои права. Цель торжественных мероприятий — привлечение внимания мировой общественности к гуманитарным проблемам центра трех мировых религий – Иерусалима и поддержка усилий, направленных на выработку мирных путей их решения на базе резолюций ООН и норм международного права.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/