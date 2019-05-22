Круглый стол к Международному дню Аль-Кудса

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28 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийный круглый стол, приуроченный к Международному дню Аль-Кудса, который в этом году отмечается 31 мая.