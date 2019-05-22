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РИА Новости
Школа волонтера

Утвержден состав оргкомитета конкурса "Доброволец России – 2019"

14:10
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© РИА Новости / Александр НатрускинУтвержден состав оргкомитета конкурса "Доброволец России – 2019"
Утвержден состав оргкомитета конкурса Доброволец России – 2019
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подписано распоряжение об утверждении состава организационного комитета всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019". В него вошли представители федеральных органов власти, руководители добровольческих и общественных организаций, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
Согласно документу, председателем оргкомитета назначен начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместителями председателя – руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и председатель совета АВЦ Артем Метелев.
Прием заявок на конкурс Доброволец России – 2019 продлится до 16 июня
24 апреля, 19:07
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Также в оргкомитет вошли министр просвещения РФ Ольга Васильева, секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, замминистра здравоохранения Олег Салагай, замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова и ряд руководителей общественных и добровольческих организаций.
Всероссийский конкурс "Доброволец России" проходит уже девятый год подряд. Любой желающий в возрасте от восьми лет может подать заявку в трех категориях: "Социальный проект", "Доброе дело" и "Творческая работа". В 2019 году грантовый фонд конкурса составит 45 миллионов рублей, а победители получат возможность пройти обучение по программам Ассоциации волонтерских центров и АНО "Россия – страна возможностей". Заявку на участие можно заполнить на сайте добровольцыроссии.рф.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииОльга ВасильеваВолонтерыОлег СалагайСергей Новиков
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