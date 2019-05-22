Утвержден состав оргкомитета конкурса "Доброволец России – 2019"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подписано распоряжение об утверждении состава организационного комитета всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019". В него вошли представители федеральных органов власти, руководители добровольческих и общественных организаций, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

Согласно документу, председателем оргкомитета назначен начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместителями председателя – руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и председатель совета АВЦ Артем Метелев.

Также в оргкомитет вошли министр просвещения РФ Ольга Васильева, секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев, замминистра здравоохранения Олег Салагай, замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова и ряд руководителей общественных и добровольческих организаций.