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РИА Новости

В Роскосмосе продолжат использование самолетов Ту-134

14:06
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© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкТу-134
Ту-134
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Ту-134. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Роскосмос продолжит использовать советские самолеты Ту-134, заявили в госкорпорации.
Ранее самолет Ту-134 прилетел из Мирного в аэропорт Толмачево в Новосибирске, чтобы остаться там навсегда в качестве музейного экспоната.
До этого представитель международного аэропорта "Иркутск" (оттуда самолет прибыл в Мирный) заявил, что "это был последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134".
"Российские средства массовой информации сообщили о прекращении эксплуатации самолетов Ту-134. Данные сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении "Роскосмоса".
Отметается, что также Ту-134 продолжит эксплуатировать ряд других министерств и ведомств.
Самолет Ту-134Б-3, бортовой номер RA-65693, авиакомпании Алроса в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. 22 мая 2019
10:56
Ту-134 совершил последний полет
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Ту-134РоскосмосОбщество
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