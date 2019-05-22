В Роскосмосе продолжат использование самолетов Ту-134

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Роскосмос продолжит использовать советские самолеты Ту-134, заявили в госкорпорации.

Ранее самолет Ту-134 прилетел из Мирного в аэропорт Толмачево в Новосибирске, чтобы остаться там навсегда в качестве музейного экспоната.

До этого представитель международного аэропорта "Иркутск" (оттуда самолет прибыл в Мирный) заявил, что "это был последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134".

"Российские средства массовой информации сообщили о прекращении эксплуатации самолетов Ту-134. Данные сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении "Роскосмоса".