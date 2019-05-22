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РИА Новости

Премьер Вьетнама рассказал о настрое на развитие сотрудничества с Россией

13:58
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вьетнам настроен на продвижение сотрудничества с РФ и окончательное решение ряда проблем в двусторонних отношениях, заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.
"Будет подписано очень много документов в ходе этого визита. Это говорит о том, что вьетнамская сторона настроена на окончательное решение многих проблем, существующих в двусторонних отношениях, а также нашей решимости дальше продвигать двусторонне сотрудничество", - сказал Нгуен Суан Фук на встрече с премьер-министром РФ Димитрием Медведевым.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
13:55
Медведев обсудит с премьером Вьетнама актуальные вопросы
Он отметил, что вьетнамская сторона готова вывести сотрудничество на более высокий качественный и доверительный уровень.
В свою очередь Медведев заметил, что пакет документов действительно большой.
"Это очень важно, поскольку продвигает наше партнёрство, наши добрые и дружественные отношения вперёд", - сказал премьер.
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Нгуен Суан ФукДмитрий МедведевВьетнамРоссияВ мире
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