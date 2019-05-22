Премьер Вьетнама рассказал о настрое на развитие сотрудничества с Россией

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вьетнам настроен на продвижение сотрудничества с РФ и окончательное решение ряда проблем в двусторонних отношениях, заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

"Будет подписано очень много документов в ходе этого визита. Это говорит о том, что вьетнамская сторона настроена на окончательное решение многих проблем, существующих в двусторонних отношениях, а также нашей решимости дальше продвигать двусторонне сотрудничество", - сказал Нгуен Суан Фук на встрече с премьер-министром РФ Димитрием Медведевым.

Он отметил, что вьетнамская сторона готова вывести сотрудничество на более высокий качественный и доверительный уровень.

В свою очередь Медведев заметил, что пакет документов действительно большой.