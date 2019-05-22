Медведев обсудит с премьером Вьетнама актуальные вопросы

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев намерен обсудить с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком все актуальные вопросы в двусторонних отношениях.

"Сердечно приветствую вас в Москве. Очень рад вашему визиту и тому, что он у вас насыщенный, полноценный, включая посещение столицы нашей страны и посещение Петербурга. У нас с вами сейчас будут переговоры по всем актуальным вопросам нашего партнерского взаимодействия", - сказал Медведев на встрече с Нгуен Суан Фуком.

Премьер Вьетнама заметил, что будет рад обсудить меры по дальнейшему углублению и расширению эффективного сотрудничества. "Исходя из наших особых доверительных отношений я хотел обсудить свами некоторые очень важные вопросы двустороннего сотрудничества", - сказал Нгуен Суан Фук.

Медведев добавил, что вечером состоится открытие перекрестных годов России и Вьетнама. "Это символ дружбы. Так что все, включая очень хорошую погоду в Москве, благоприятствует вашему визиту", - сказал он.