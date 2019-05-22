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РИА Новости

В ЦАР убили католическую миссионерку

13:42
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© AP Photo / Jerome DelayОполченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
Ополченец "Антибалаки" в Банги, ЦАР. Архивное фото
МАДРИД, 22 мая — РИА Новости. Миссионерку Инес Ньевес Санчо убили в Центральноафриканской республике, сообщил глава епархии города Бангасу Хуан Хосе Агирре.
По его словам, 77-летнюю представительницу французской конгрегации Filles de Jesus de Massac обезглавили в поселке Нола. Изувеченное тело женщины обнаружили 20 мая. Миссионерка, у которой, помимо испанского, есть и французское гражданство, работала в ЦАР на протяжении 26 лет.
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В интервью испанской радиостанции COPE Агирре рассказал, что женщину "вытащили из кровати", а затем ее "нашли почти обезглавленной". "Во вторник ее уже похоронили", — добавил он.
Соболезнования в связи с гибелью миссионерки выразил исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес. "Мои соболезнования и любовь семье Инес <...> и семье Фернандо, миссионера, недавно убитому в Буркина-Фасо. Обнимаю их конгрегации и уважаю их работу на благо самым нуждающимся", — написал он в твиттере.
Миссионера Фернандо Эрнандеса убили в Буркина-Фасо несколько дней назад. Уволенный незадолго до этого повар нанес ему многочисленные удары ножом.
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