В Чебоксарах арестовали хозяина фиктивных поликлиник

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Организатор сети медицинских клиник, подозреваемый в обмане 11 тысяч человек, заключен под стражу в Чебоксарах, сообщил РИА Новости представитель МВД по Чувашии.

Накануне МВД сообщило о том, что в России выявлена крупномасштабная криминальная схема хищения денег у граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг. Участники преступной группы создали в ряде регионов сеть медицинских клиник. Сотрудники подконтрольных организатору call-центров убеждали граждан пройти обследование.

Затем работники этих учреждений, не имеющие специального медицинского образования, вводили пожилых людей в заблуждение о наличии у них заболеваний, которые требуют неотложного и дорогостоящего лечения. Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей. По предварительной информации, от действий мошенников пострадали свыше 11 тысяч граждан, общий ущерб составил не менее миллиарда рублей.

"Организатор этого криминального бизнеса был доставлен в Чебоксары и заключен под стражу на 2 месяца. Он гражданин одной из бывших стран СНГ, ранее судим за мошенничество. Мужчина подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - рассказали в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Там отметили, что всего по этому делу проходят 25 человек. Четверо из них арестованы, четверо находятся под домашним арестом, по другим еще решается вопрос о мере пресечения.

Собеседник агентства объяснил, почему организатор сети клиник, действовавших в нескольких регионах России, был доставлен в Чебоксары.