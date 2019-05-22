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РИА Новости

СМИ: прокурор Израиля отложил на осень слушания об обвинениях Нетаньяху

13:40
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит назначил на октябрь досудебные слушания, по итогам которых ему предстоит принять решение, предъявлять ли коррупционные обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщили местные СМИ
В рамках юридической процедуры у главы кабинета будет возможность переубедить Мандельблита, который в начале года объявил о намерении привлечь его к суду по трем уголовным делам за взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием.
"Генпрокурор Авихай Мандельблит согласился в среду отложить слушания по обвинению премьер-министра Биньямина Нетаньяху до октября", - пишет интернет-сайт газеты "Гаарец".
По его данным, слушания состоятся 2 и 3 октября, при необходимости сторонам будет дан дополнительный день.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
6 мая, 11:34
Нетаньяху заявил о подготовке к продолжению кампании против боевиков Газы
Нетаньяху, который сейчас занят формированием нового правительства, настаивает на своей невиновности и обещает еще много лет руководить страной.
Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
Следователи, занимавшиеся "делом 4000", утверждают, что нашли доказательства лоббирования интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
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