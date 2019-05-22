СМИ: прокурор Израиля отложил на осень слушания об обвинениях Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит назначил на октябрь досудебные слушания, по итогам которых ему предстоит принять решение, предъявлять ли коррупционные обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сообщили местные СМИ

В рамках юридической процедуры у главы кабинета будет возможность переубедить Мандельблита, который в начале года объявил о намерении привлечь его к суду по трем уголовным делам за взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием.

"Генпрокурор Авихай Мандельблит согласился в среду отложить слушания по обвинению премьер-министра Биньямина Нетаньяху до октября", - пишет интернет-сайт газеты "Гаарец".

По его данным, слушания состоятся 2 и 3 октября, при необходимости сторонам будет дан дополнительный день.

Нетаньяху, который сейчас занят формированием нового правительства, настаивает на своей невиновности и обещает еще много лет руководить страной.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиа-групп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".