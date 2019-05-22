Темрезов: в КЧР число занимающихся спортом за семь лет возросло до 40%

ЧЕРКЕССК, 22 мая - РИА Новости. Число жителей Карачаево-Черкесии, регулярно занимающихся спортом, за семь лет выросло с 11% до 40%, сообщил в среду глава республики Рашид Темрезов в послании Народному собранию КЧР.
По словам Темрезова, если в 2011 году число жителей республики, постоянно занимающиеся физической культурой и спортом, составляло лишь десятую часть населения, то теперь, согласно статистике, активный образ жизни ведет 38,5% жителей КЧР.
"У молодежи есть интерес к физической культуре, стремление вести здоровый образ жизни, профессионально заниматься спортом. И мы поддерживаем такой интерес, продолжаем обеспечивать доступность спортивной инфраструктуры для всех жителей", - сказал он.
Темрезов отметил, что в этом году после масштабной реконструкции в столице КЧР откроется стадион "Нарт" площадью 7,5 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 10 тысяч посадочных мест.
26 ноября 2018, 15:50Карачаево-Черкесия вошла в пятерку самых трезвых регионов России
"Будем поводить на базе стадиона соревнования международного масштаба. Кроме профессиональных спортсменов, детско-юношеских спортивных школ, инфраструктура стадиона будет доступна для жителей Карачаево-Черкесии – сторонников здорового образа жизни и любителей спортивной ходьбы", - сообщил глава КЧР.
Кроме того, добавил он, в городе Усть-Джегуте завершится начатое в 2018 году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом.