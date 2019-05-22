Объем рынка 5G в РФ в 2024 году может составить до двух триллионов рублей

КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Объем рынка 5G (потенциал рынка оборудования, ПО и новых сервисов) по базовому сценарию в 2024 году может составить 1,098 триллиона рублей, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости проекте "дорожной карты" по направлению развития "сквозной" цифровой технологии "Технологии беспроводной связи".

По оптимистичному сценарию, объем рынка 5G прогнозируется в 1,978 триллиона рублей, по пессимистичному - 218 миллиардов рублей, говорится в подготовленном "Национальным центром информатизации" (НЦИ, "дочка" "Ростеха") проекте "дорожной карты", который планируется представить на конференции ЦИПР-2019. Все три сценария предполагают создание регуляторных и технологических условий для внедрения сетей 5G в РФ, но по пессимистичному сценарию оно основано на оборудовании и ПО преимущественно зарубежных производителей.

По базовому сценарию доля отечественной промышленной продукции сетей 5G на рынке РФ должна быть не менее 10% в 2024 году, а по оптимистичному - не менее 20%. Базовый сценарий предусматривает начало вывода отечественной продукции сетей 5G на зарубежные рынки, а оптимистичный - ее сбыт за рубежом. По базовому сценарию осуществляется высвобождение частотного ресурса, достаточного для развертывания полноценных сетей 5G операторами "большой четверки". При этом в 2024 году должно быть развернуто уверенное покрытие сетями 5G в крупнейших городах, создаются пилотные зоны для тестирования 5G в разных отраслях экономики.

Оптимистичный сценарий предусматривает, что выделенных частот достаточно для развертывания полноценных сетей 5G операторами "большой четверки", развернуто уверенное покрытие крупнейших городов, проникновение 5G осуществляется как за счет появления смартфонов, так и проникновения технологии в различные отрасли экономики. Также оптимистичный сценарий предусматривает, что многие отрасли экономики уже получают дополнительный экономический рост за счет использования 5G.

По пессимистичному сценарию, выделенного в РФ частотного ресурса недостаточно для развертывания полноценных сетей 5G операторами "большой четверки", осуществляется очаговое развертывание 5G только в местах массового скопления потребителей в крупнейших городах.