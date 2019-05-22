Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T13:18Z
https://ria.ru/20190522/1554798368.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Афганистане при взрыве погибли три человека

13:18
136
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Три человека, включая полицейских, погибли и 10 пострадали при взрыве в афганской провинции Газни, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Инцидент произошел в среду в одноименном административном центре провинции. Сообщается, что взрывное устройство находилось в армейском внедорожнике Humvee. Агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности сообщило, что полицейские выпустили ракету по автомобилю, в котором находился террорист-смертник после того, как он отказался остановиться.
Как уточнил источник в полиции, в результате взрыва погибли два полицейских и один мирный житель. Среди пострадавших - пять сотрудников правоохранительных органов.
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
8 мая, 17:34
В Кабуле при нападении боевиков на гуморганизацию погибли пять человек
000000
Обсудить 0
АфганистанВ мире
Рекомендуем
Полиция в Афганистане
Число погибших при взрыве в Афганистане увеличилось до восьми
РИА
Новости
Бишкек
В Бишкеке началось заседание глав МИД ОДКБ
На заседании СМИД ШОС обсудили борьбу с терроризмом, заявил Лавров
СМИ: автомобиль взорвался рядом с президентским дворцом в столице Сомали
Лента
новостей
Власти Индонезии временно ограничили доступ к соцсетям
Вид на площадь Ала-Тоо в Бишкеке
Участники СМИД ШОС подписали дорожную карту по взаимодействию с партнерами
Вид на Вену
Президент Австрии привел к присяге переходное правительство
"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни
Президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс в США
Трамп раскритиковал демократов за призывы начать процедуру импичмента
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
СМИ: прокурор Израиля отложил на осень слушания об обвинениях Нетаньяху
В Афганистане более 40 талибов уничтожили в ходе военной операции
Бишкек
В Бишкеке началась встреча глав МИД стран ШОС
Национальный чемпионат Молодые профессионалы
Гости чемпионата WorldSkills смогут разместить резюме на сайте Роструда
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: решения СМИД ШОС помогут усилению организации в международных делах
Автомобили полицейских в Рио-де-Жанейро, Бразилия
В Бразилии вооруженный мужчина застрелил трех человек в церкви
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
14:59Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей
14:59Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
14:55Зеленский пожаловался на президентское кресло
14:53ОП Петербурга предложила Беглову принять участие в выборах губернатора
14:52Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*
14:51Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
Лента новостейМолния