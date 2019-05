''Заплыв'' автобуса в Коми не угрожал пассажирам, заявил перевозчик

Ранее один из пассажиров автобуса №26 выложил в социальных сетях видео, где движение по затопленной дороге сопровождает композиция My heart will go on из фильма "Титаник". По сообщениям местных СМИ, водитель включил эту песню при подъезде к поселку Седкыркещ, который стоит на берегу реки Вычегды.