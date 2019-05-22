''Заплыв'' автобуса в Коми не угрожал пассажирам, заявил перевозчик

C.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Безопасности пассажиров пригородного автобуса в Сыктывкаре, водитель которого преодолевал подтопленный участок под музыку из фильма "Титаник", ничего не угрожало, сообщил РИА Новости в среду представитель Товарищества индивидуальных перевозчиков, обслуживающего этот маршрут.

Ранее один из пассажиров автобуса №26 выложил в социальных сетях видео, где движение по затопленной дороге сопровождает композиция My heart will go on из фильма "Титаник". По сообщениям местных СМИ, водитель включил эту песню при подъезде к поселку Седкыркещ, который стоит на берегу реки Вычегды.

Как пояснил представитель компании-перевозчика, это видео было снято в минувшую субботу в пик паводка, в зоне которого ежегодно оказывается поселок Седкыркещ. Чтобы его жители смогли добраться до мест работы, социальных учреждений и магазинов, они на катере доставляются до переправы Алешино, откуда курсируют автобусы в Сыктывкар и обратно.

"Перевозки по маршруту в зоне затопления контролируются и нами, и республиканским управлением МЧС... Можно сказать, что мы следим за каждым сантиметром (подъема) воды... и безопасность пассажиров полностью обеспечивается", - сказал собеседник агентства.

По его словам, конструкция автобусов предполагает размещение электрооборудования в верхней части кузова, что позволяет избежать контакта с водой, уровень которой в моменты среднего паводка превышает 10 сантиметров. "Сейчас пик прошел, и вода упала", - добавил собеседник агентства.