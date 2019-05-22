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РИА Новости

''Заплыв'' автобуса в Коми не угрожал пассажирам, заявил перевозчик

13:18
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Безопасности пассажиров пригородного автобуса в Сыктывкаре, водитель которого преодолевал подтопленный участок под музыку из фильма "Титаник", ничего не угрожало, сообщил РИА Новости в среду представитель Товарищества индивидуальных перевозчиков, обслуживающего этот маршрут.
Ранее один из пассажиров автобуса №26 выложил в социальных сетях видео, где движение по затопленной дороге сопровождает композиция My heart will go on из фильма "Титаник". По сообщениям местных СМИ, водитель включил эту песню при подъезде к поселку Седкыркещ, который стоит на берегу реки Вычегды.
Как пояснил представитель компании-перевозчика, это видео было снято в минувшую субботу в пик паводка, в зоне которого ежегодно оказывается поселок Седкыркещ. Чтобы его жители смогли добраться до мест работы, социальных учреждений и магазинов, они на катере доставляются до переправы Алешино, откуда курсируют автобусы в Сыктывкар и обратно.
"Перевозки по маршруту в зоне затопления контролируются и нами, и республиканским управлением МЧС... Можно сказать, что мы следим за каждым сантиметром (подъема) воды... и безопасность пассажиров полностью обеспечивается", - сказал собеседник агентства.
По его словам, конструкция автобусов предполагает размещение электрооборудования в верхней части кузова, что позволяет избежать контакта с водой, уровень которой в моменты среднего паводка превышает 10 сантиметров. "Сейчас пик прошел, и вода упала", - добавил собеседник агентства.
"Титаник" - фильм режиссера Джеймса Кэмерона, где показана гибель легендарного пассажирского лайнера "Титаник" в Атлантическом океане в 1912 году.
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МЧСКомиСыктывкарПроисшествия
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