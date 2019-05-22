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РИА Новости
Липецкая область

Власти Липецкой области организовали фан-зону для хоккейных болельщиков

12:42
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкХоккей.
Хоккей.
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЛИПЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Специальная фан-зона для болельщиков с трансляцией матчей чемпионата мира по хоккею на большом экране организована на территории Липецкого городища; матч Россия-Швеция посмотрели на этой площадке более полутора тысяч человек, сообщил РИА Новости врио главы Липецкой области Игорь Артамонов.
Артамонов отметил, что вечером 21 мая на газоне общественной площадки в центре Липецка собралось более полутора тысяч болельщиков. Липчане принесли с собой пледы, складные стулья, кресла и российскую символику, чтобы насладиться игрой наших спортсменов в большой и дружной компании.
По его словам, территория фан-зоны огорожена, охрана общественного порядка во время трансляций обеспечивается нарядом полиции

"Городские власти в этом сезоне весьма оперативно отреагировали на предложения жителей использовать городище как площадку для трансляций. Мы должны навести порядок в каждом уголке области, муниципальной власти нужно вести диалог с людьми, чтобы сделать жизнь липчан максимально комфортной" - отметил Артамонов.

Следующая трансляция состоится 23 мая в 17.15. Липчан приглашают посмотреть игру сборных России и США. Вход для желающих традиционно бесплатный.
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