В "Сколково" устранили все последствия выброса паров соединения брома

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все последствия выброса паров соединения брома в технопарке "Сколково" устранены, дальнейших угроз для работы нет, сообщили в пресс-службе фонда "Сколково".

"Утром 22 мая из-за нарушения технологии работы в одной из компаний-резидентов Технопарка "Сколково", произошел небольшой выброс паров соединения брома. На данный момент все последствия устранены, помещения проветрены, "скорая" отпустила двоих пострадавших, сотрудники МЧС не обнаружили никаких дальнейших угроз для работы", - сообщили в пресс-службе.