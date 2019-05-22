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РИА Новости

В "Сколково" устранили все последствия выброса паров соединения брома

12:40
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все последствия выброса паров соединения брома в технопарке "Сколково" устранены, дальнейших угроз для работы нет, сообщили в пресс-службе фонда "Сколково".
"Утром 22 мая из-за нарушения технологии работы в одной из компаний-резидентов Технопарка "Сколково", произошел небольшой выброс паров соединения брома. На данный момент все последствия устранены, помещения проветрены, "скорая" отпустила двоих пострадавших, сотрудники МЧС не обнаружили никаких дальнейших угроз для работы", - сообщили в пресс-службе.
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Ранее в среду представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что опасный для здоровья бром разлился в лаборатории инновационного центра "Сколково" на западе Москвы. По его словам, вдохнувшего пары брома лаборанта осматривают медики. Эвакуация персонала из-за ЧП не проводилась.
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СколковоРИА Наука
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