Подмосковные победители школьных олимпиад получили награды

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев вручил премии школьникам, победившим в олимпиадах, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Победители всероссийской олимпиады получили премию губернатора в размере 200 тысяч рублей, подготовившие их учителя – 100 тысяч рублей. По поручению губернатора премия наставникам выплачивается с этого года. В состязаниях участвовали ученики 4-11 классов, они проходили по 24 предметам обязательной школьной программы, таким как математика, химия, биология, география, история, литература, русский, иностранные языки", - подчеркивается в сообщении.