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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковные победители школьных олимпиад получили награды

12:38
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев вручил премии школьникам, победившим в олимпиадах, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Победители всероссийской олимпиады получили премию губернатора в размере 200 тысяч рублей, подготовившие их учителя – 100 тысяч рублей. По поручению губернатора премия наставникам выплачивается с этого года. В состязаниях участвовали ученики 4-11 классов, они проходили по 24 предметам обязательной школьной программы, таким как математика, химия, биология, география, история, литература, русский, иностранные языки", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с майским указом президента в Московской области сформирована система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи. В рамках нацпроекта "Образование" созданы региональные центры по работе с одаренными школьниками.
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