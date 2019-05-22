Президент Конго охарактеризовал отношения с Россией как стратегические

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал отношения с РФ стратегическими.
"Я много раз бывал в России - сначала как эксперт от армии, потом как министр обороны, затем в качестве главы государства. У меня был государственный визит еще в эпоху (Леонида) Брежнева", - рассказал президент республики Конго.
19 декабря 2014, 20:56Россия и Конго отменяют визы для владельцев служебных и диппаспортовВ министерстве уточнили, что документ заключен на неопределенный срок и вступит в силу через 90 дней после обмена сторонами уведомлениями о выполнении внутригосударственных процедур, предусмотренных законодательствами России и Конго.
Он рассказал, что в советское время его больше всего поразили парады на Красной площади в честь годовщины Октябрьской революции.
"В этом году мы отмечаем 55-летие дипломатических отношений наших стран. Конго и Россию все эти годы связывают прочные, стратегические отношения… Во все времена мы чувствовали себя особенно близкими вашей стране", - заявил президент Конго.
Он добавил также, что в ходе своего визита хотел бы "придать новый импульс отношениям наших стран".