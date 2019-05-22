Президент Конго охарактеризовал отношения с Россией как стратегические

Россия и Конго отменяют визы для владельцев служебных и диппаспортов В министерстве уточнили, что документ заключен на неопределенный срок и вступит в силу через 90 дней после обмена сторонами уведомлениями о выполнении внутригосударственных процедур, предусмотренных законодательствами России и Конго.