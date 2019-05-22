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РИА Новости

Экспедиция не смогла вовремя добраться до заимки отшельницы Лыковой

12:26
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© РИА Новости / Илья ПиталевОтшельница Агафья Лыкова
Отшельница Агафья Лыкова
© РИА Новости / Илья Питалев
Отшельница Агафья Лыкова
КРАСНОЯРСК, 22 мая — РИА Новости. Экспедиция из числа журналистов и сотрудников заповедника "Хакасский" из-за пересохшего русла реки Абакан не смогла вовремя добраться до заимки сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, сообщил директор заповедника Виктор Непомнящий.
По его словам, в рейд к бабушке Агафье напросились местные журналисты. Маршрут до заимки - один из самых сложных и опасных, природа горной тайги непредсказуема.
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"Так, за 20 километров до заимки наших гостей остановило пересохшее русло реки Абакан. Учитывая, что с собой у инспекторов и журналистов внушительный объем посылок и груза для Агафьи, приняли решение переждать несколько дней до подъема воды. Всё это время они проведут на кордоне заповедника. Дорога до кордона заняла более двух дней и была усложнена погодными условиями в виде постоянно идущего снега", - написал Непомнящий на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что из-за низкого уровня воды инспекторы были вынуждены вручную перетаскивать лодку, и в итоге данный визит уже вышел за рамки временного плана.
Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге, ей помогает послушник Георгий.
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Агафья ЛыковаАбаканКрасноярскОбщество
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