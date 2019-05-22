Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T12:20Z
https://ria.ru/20190522/1554794474.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148628/07/1486280749_0:0:2605:1465_1036x0_80_0_0_33d376dc1b8d8e0bb85b3f5de8f54090.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Запуск конституционной комиссии по Сирии близок, считают в МИД

12:20
194
© РИА Новости / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкДиректор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин
Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин
© РИА Новости / Болат Шайхинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва считает, что запуск конституционной комиссии по Сирии близок, работает над этим, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Он также добавил, что Москва призывает партеров по астанинскому формату и представителей ООН конструктивно работать над запуском конституционного комитета.
"Мы работаем над этим, мы считаем, что мы близки. И мы призываем всех наших партнеров, с которыми мы взаимодействуем - имеется в виду и по астанинской тройке - а также в первую очередь представителей ООН конструктивно работать над этим", - заявил он на полях Национального форума по устойчивому развитию.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Переговоры в астанинском формате по Сирии. 25 апреля 2019
26 апреля, 16:06
Решения в конституционной комиссии Сирии будут приниматься 75% голосов
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
000001
Обсудить 0
Война в СирииМИД РФСирияВ мире
Рекомендуем
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Дутерте ищет компанию для возврата мусора в Канаду, сообщили СМИ
РИА
Новости
Эксперты ООН в Сирии
Рябков прокомментировал заявления по химоружию в Сирии
Турецкие военные останутся на наблюдательных пунктах в сирийском Идлибе
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Лента
новостей
Россия продолжит поставки гуманитарной помощи КНДР на фоне засухи в стране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров надеется, что участие Индии и Пакистана в ШОС пойдет на пользу всем
Механизм омоложения
Российские генетики доказали, что "программа старения" существует
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Конго охарактеризовал отношения с Россией как стратегические
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Нельзя нагнетать обстановку в Персидском заливе, заявил Рябков
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Россия и Сирия отвергли идею США об отправке гумконвоя в Рукбан
Театр
Театральные премьеры июня: "Парижское веселье" и "Симфония до мажор"
На севере Нидерландов произошло Землетрясение магнитудой 3,4
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Рябков: Россия будет прилагать все усилия для нормализации отношений с США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве
"Народный фронт" потребовал от Зеленского внести кандидатуру премьера
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
Лента новостейМолния