Запуск конституционной комиссии по Сирии близок, считают в МИД

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва считает, что запуск конституционной комиссии по Сирии близок, работает над этим, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он также добавил, что Москва призывает партеров по астанинскому формату и представителей ООН конструктивно работать над запуском конституционного комитета.

"Мы работаем над этим, мы считаем, что мы близки. И мы призываем всех наших партнеров, с которыми мы взаимодействуем - имеется в виду и по астанинской тройке - а также в первую очередь представителей ООН конструктивно работать над этим", - заявил он на полях Национального форума по устойчивому развитию.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.