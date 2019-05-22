Россия продолжит поставки гуманитарной помощи КНДР на фоне засухи в стране

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва продолжит поставлять гуманитарную помощь КНДР на фоне засухи в стране, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"У нас, как вы знаете, прошли очень важные переговоры на высшем уровне в России с руководителем КНДР. Обсуждались все эти вопросы... И мы продолжим оказание гуманитарной помощи северокорейской стороне", - заявил он на полях Национального форума по устойчивому развитию.

Ранее в СМИ КНДР появился призыв к гражданам искать новые источники воды и революционные меры для борьбы с рекордной засухой в стране. Как сообщила в пятницу северокорейская газета "Нодон Синмун", с января по середину мая в Северной Корее выпало всего 56,3 миллиметра осадков. Это является рекордно малым значением за последние почти 100 лет.