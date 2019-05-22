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РИА Новости

Россия продолжит поставки гуманитарной помощи КНДР на фоне засухи в стране

12:10
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва продолжит поставлять гуманитарную помощь КНДР на фоне засухи в стране, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"У нас, как вы знаете, прошли очень важные переговоры на высшем уровне в России с руководителем КНДР. Обсуждались все эти вопросы... И мы продолжим оказание гуманитарной помощи северокорейской стороне", - заявил он на полях Национального форума по устойчивому развитию.
Ранее в СМИ КНДР появился призыв к гражданам искать новые источники воды и революционные меры для борьбы с рекордной засухой в стране. Как сообщила в пятницу северокорейская газета "Нодон Синмун", с января по середину мая в Северной Корее выпало всего 56,3 миллиметра осадков. Это является рекордно малым значением за последние почти 100 лет.
В начале апреля ЦТАК сообщало, что Россия передала КНДР в качестве гуманитарной помощи почти 2,3 тысячи тонн пшеницы.
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