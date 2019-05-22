Лавров надеется, что участие Индии и Пакистана в ШОС пойдет на пользу всем

БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что участие Индии и Пакистана в ШОС пойдет на пользу всем сторонам.
"Я рад возможности нашей встречи в рамках ШОС. Мы приветствуем активное участие Пакистана и Индии. Я надеюсь, что это пойдет на пользу всем сторонам", - сказал министр на встрече с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС.
В свою очередь, глава МИД Пакистана поблагодарил российского министра за поддержку участия страны в организации и отметил речь Лаврова на заседании, которое состоялось ранее утром.
"Позвольте сделать комплимент вашему убедительному заявлению, которое я услышал сегодня утром", - сказал Куреши.
Он назвал выступление Лаврова ясным и откровенным, включая часть, которая касалась встречи министра с госсекретарем США Майком Помпео.
Перед началом двусторонней встречи стороны подписали совместное заявление стран о неразмещении первыми оружия в космосе.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.