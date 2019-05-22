В Кремле не считают, что есть проблема нехватки дорогостоящих лекарств

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что с обеспечением россиян жизненно важными и дорогостоящими лекарствами есть проблемы, система работает стабильно.

"Минздрав не сигнализировал ни о каких чрезвычайных ситуации в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами... наоборот, там налажена сейчас достаточно стабильно работающая и эффективно работающая система", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, наблюдают ли в Кремле системный сбой в плане обеспечений пациентов дорогостоящими лекарствами, которые должны обеспечиваться государством.