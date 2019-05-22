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РИА Новости

В Кремле американский ультиматум Турции по С-400 назвали непозволительным

11:58
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Кремле прокомментировали ход сделки по поставкам Турции ЗРК С-400, а также ответили на сообщения прессы об ультиматуме Анкаре со стороны США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва исходит из прежних заявлений турецкой стороны о завершенности сделки по С-400: она реализуется.
Зенитные ракетные комплексы С-400
04:52
CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin.
"В целом относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительным подобные ультиматумы", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к подобным заявлениям.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
09:59
Глава Минобороны Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
32102001
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С-400 «Триумф»Дмитрий ПесковТурцияРоссия
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