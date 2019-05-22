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РИА Новости

Делегация депутатов из Киргизии впервые прибыла в Крым

11:54
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Делегация депутатов из Киргизии впервые прибыла с визитом в Крым, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Делегация из Киргизии впервые прибыла с визитом в Крым. В состав делегации вошли пять человек, в том числе депутаты парламента", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, делегация в рамках визита уже провела встречу с представителями парламента Крыма.
"На встрече обговаривались перспективы сотрудничества по ряду ключевых сфер, в том числе в области туризма и культуры", - отметил Гемпель.
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