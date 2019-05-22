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РИА Новости

Песков: Москва хочет, чтобы на Украине обеспечивались права русскоязычных

11:52
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва хотела бы, чтобы на Украине защищались права русскоязычного населения, но пока этого нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы безусловно хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств. Мы знаем, сколько людей говорят на русском языке на Украине, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что российская сторона активно и инициативно "ставит этот вопрос" в ходе контактов с европейскими лидерами. "И мы надеемся, что они (лидеры европейских государств - ред.) смогут использовать свое влияние на украинскую сторону с тем, чтобы способствовать обеспечению этих прав", - заключил пресс-секретарь главы государства.
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