Песков: Москва хочет, чтобы на Украине обеспечивались права русскоязычных

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва хотела бы, чтобы на Украине защищались права русскоязычного населения, но пока этого нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы безусловно хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств. Мы знаем, сколько людей говорят на русском языке на Украине, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится", - сказал Песков журналистам.